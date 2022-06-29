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الرئيس ميقاتي من بعبدا: سلمت رئيس الجمهورية تشكيلة الحكومة التي أراها مناسبة في هذه الظروف وطلب الرئيس ان يدرسها
Lebanon 24
29-06-2022
|
01:48
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