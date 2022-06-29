الرئيس عون استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان تمهيداً للإحاطة التي سترفعها إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في لبنان ومسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية

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