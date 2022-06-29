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وزارة الخارجية الروسية: الأسلحة التي يقدمها "الناتو" لأوكرانيا قد تصل للسوق السوداء وهذا يزيد الإجرام في أوروبا
Lebanon 24
29-06-2022
|
05:15
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