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الرئيس عون: مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هي محور متابعة بعد الزيارة الأخيرة للوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة

Lebanon 24
29-06-2022 | 07:29
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