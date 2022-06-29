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أخبار عاجلة
وزارة الخارجية الإيرانية: المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة مستمرة
Lebanon 24
29-06-2022
|
09:04
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