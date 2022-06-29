Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الإيراني: لا يمكن تحقيق الأمن الإقليمي إلا بتعاون دول المنطقة ودول حوض بحر قزوين

Lebanon 24
29-06-2022 | 10:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسي: إسرائيل عامل توتر في المنطقة.. والأمن فيها رهن بتعاون "جيران بحر قزوين"
lebanon 24
30/06/2022 00:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: خطوات الكيان الصهيوني من أجل تطبيع علاقاته مع بعض دول المنطقة لن تجلب له الأمن على الإطلاق
lebanon 24
30/06/2022 00:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: نؤكد على ضرورة التعاون الإقليمي لضمان أمن المنطقة
lebanon 24
30/06/2022 00:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: بيان مجموعة السبع مزعزع للأمن ويعيق الترتيبات الأمنية الداخلية في المنطقة الخليجية
lebanon 24
30/06/2022 00:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:29 | 2022-06-29
17:22 | 2022-06-29
17:21 | 2022-06-29
17:12 | 2022-06-29
16:57 | 2022-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website