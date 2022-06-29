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فارس الجميّل: الكثير مما تمّ تسريبه حول التشكيلة الحكوميّة اليوم غير صحيح وهي أصبحت بعهدة الرئيس عون

Lebanon 24
29-06-2022 | 10:34
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مستشار الرئيس ميقاتي فارس الجميّل عبر الـ"أم تي في": التشكيلة التي تم تسريبها كان يفترض أن تبقى سرية وواضح أن من سرّبها هدفه تعطيل التشكيل ونقول الرسالة وصلت وليتحمّل كل طرف مسؤوليته
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30/06/2022 00:30:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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30/06/2022 00:30:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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30/06/2022 00:30:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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