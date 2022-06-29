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مستشار وفد إيران لمفاوضات فيينا: الحل في متناول اليد لكن على واشنطن ألا تتوقع من إيران قبول أي شيء أقل من التنفيذ الكامل للاتفاق النووي
Lebanon 24
29-06-2022
|
10:42
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