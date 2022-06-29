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الخارجية السودانية تستدعي رئيس بعثة الأمم المتحدة وتبلغه استياءها من تصريحاته بشأن التظاهرات المتوقعة غدا (الجزيرة)

Lebanon 24
29-06-2022 | 11:21
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