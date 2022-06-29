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مستشار رئيس الحكومة المكلف فارس الجميل لل"mtv": معيب أن تتسرب وثيقة التشكيلة الحكومية لعرقلتها

Lebanon 24
29-06-2022 | 12:45
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المستشار الإعلامي لميقاتي فارس الجميل لـ"المنار": إنها تشكيلة الضرورة القصوى لأننا نمر بظروف صعبة والرئيس ميقاتي كان واضحًا حين قال سأقوم بتقديم تشكيلة بأقرب وقت والأمر الطبيعي أن عون هو من أكثر المستعجلين لتشكيل الحكومة في الفترة الأخيرة من عهده
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