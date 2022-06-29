مستشار الرئيس ميقاتي فارس الجميّل عبر الـ"أم تي في": التشكيلة التي تم تسريبها كان يفترض أن تبقى سرية وواضح أن من سرّبها هدفه تعطيل التشكيل ونقول الرسالة وصلت وليتحمّل كل طرف مسؤوليته

Lebanon 24