الوكالة الدولية للطاقة الذرية: فقدنا الاتصال الالكتروني بمعدات السلامة والرقابة التي وضعناها في مفاعل زابوروجيا الأوكراني الذي تسيطر عليه روسيا (سكاي نيوز عربية)

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