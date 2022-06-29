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بوتين: روسيا سترد بالمثل على نشر بنى تحتية عسكرية للناتو في السويد وفنلندا

Lebanon 24
29-06-2022 | 16:24
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