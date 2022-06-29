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النرويج: لا ننتهك معاهدة وصول الشحنات الروسية إلى أرخبيل "سفالبارد" بالقطب الشمالي

Lebanon 24
29-06-2022 | 16:47
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