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الجيش ينفذ انتشارًا واسعًا في منطقة وادي النحلة بعد إشكال مسلح وقع بين عائلتين سقط خلاله جريح بحالة خطرة وآخر عن طريق الخطأ

Lebanon 24
29-06-2022 | 16:57
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