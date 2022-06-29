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مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: نندد بانتهاك أراضي سورية وندعو إلى الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية الموجودة دون موافقة الحكومة السورية

Lebanon 24
29-06-2022 | 17:12
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