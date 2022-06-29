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أنباء عن غارة جوية لطائرة دون طيار يعتقد أنها أميركية استهدفت تجمعاً لعناصر ⁧‫تنظيم القاعدة‬⁩ في محافظة مأرب باليمن

Lebanon 24
29-06-2022 | 18:00
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