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الخارجية الإسبانية: لا نستبعد تدخل مباشر للناتو في مالي لمواجهة التهديدات "الإرهابية" التي تواجه دول الحلف

Lebanon 24
30-06-2022 | 03:10
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