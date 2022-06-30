Advertisement

أخبار عاجلة

الكينيست الإسرائيلي يعلن الأول من تشرين الثاني القادم موعدا للانتخابات التشريعية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
30-06-2022 | 03:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" نقلاً عن القناة 12 الإسرائيلية: موعد الانتخابات القادمة هو 25 تشرين الأول
lebanon 24
30/06/2022 13:43:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي يبلغ السفير الإسرائيلي لدى موسكو بأن مبررات الغارة الجوية على مطار دمشق غير مقنعة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
30/06/2022 13:43:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز عربية" عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إسرائيل للقاء بينيت
lebanon 24
30/06/2022 13:43:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيرانية: الحرس الثوري اكتشف أعضاء من شبكة جهاز المخابرات الإسرائيلي وألقى القبض عليهم (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
30/06/2022 13:43:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:42 | 2022-06-30
06:33 | 2022-06-30
06:20 | 2022-06-30
06:18 | 2022-06-30
06:17 | 2022-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website