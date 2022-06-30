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الكينيست الإسرائيلي يعلن الأول من تشرين الثاني القادم موعدا للانتخابات التشريعية (سكاي نيوز)
Lebanon 24
30-06-2022
|
03:12
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