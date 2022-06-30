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بدء وصول وزراء الخارجية العرب إلى مطار بيروت والوزير عبدالله بو حبيب يستقبلهم تباعاً في قاعة الشرف (ال بي سي)

Lebanon 24
30-06-2022 | 06:20
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وصول وزير الخارجية القطري الى بيروت
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وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من بعبدا: على المنظمات الدولية التي تدفع للنازحين السوريين التوقف عن الدفع لهم في لبنان، بل في بلدهم بعد عودتهم إليه وكلنا على اتفاق تام في لبنان حول وجوب عدم استمرار النزوح
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30/06/2022 17:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24
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