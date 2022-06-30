Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الدفاع الروسية: العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين الذين أسروا أو استسلموا يزيد عن 6 آلاف

Lebanon 24
30-06-2022 | 06:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة "تاس" عن وزارة الدفاع الروسية: المقاتلون الأوكرانيون الذين استسلموا في "آزوفستال" نقلوا إلى مستشفى في دونيتسك
lebanon 24
30/06/2022 17:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تُعلن عن فتح ممر إنساني لخروج الجنود الأوكرانيين الذي ألقوا أسلحتهم من مصنع الصلب في مدينة ماريوبول
lebanon 24
30/06/2022 17:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: ندعو المسلحين الأوكرانيين والأجانب إلى مغادرة مصنع آزوف ستال والاستسلام وإلقاء أسلحتهم
lebanon 24
30/06/2022 17:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا ستحرر ماريوبول من القوميين الأوكرانيين (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
30/06/2022 17:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:32 | 2022-06-30
10:26 | 2022-06-30
10:09 | 2022-06-30
09:54 | 2022-06-30
09:48 | 2022-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website