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ستولتنبرغ: مهمة الحلف حاليا هي دعم أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة والمتقدمة

Lebanon 24
30-06-2022 | 07:18
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