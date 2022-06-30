Advertisement

أخبار عاجلة

كوريا الشمالية ترفض عرضا أميركيا لتقديم مساعدات بشأن كورونا

Lebanon 24
30-06-2022 | 08:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خطوة جديدة من زعيم كوريا الشمالية بشأن "كورونا".. ما هي؟
lebanon 24
30/06/2022 17:36:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كوريا الجنوبية: جاهزون لتقديم لقاحات كورونا وأجهزة طبية لكوريا الشمالية عند الطلب
lebanon 24
30/06/2022 17:36:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تفشي كورونا.. كوريا الشمالية تنشر طواقم طبية لمكافحة وباء معوي حاد!
lebanon 24
30/06/2022 17:36:21 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية تتحدث عن تفشي مرض التهاب معوي حاد مع استمرار انتشار كورونا
lebanon 24
30/06/2022 17:36:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:32 | 2022-06-30
10:26 | 2022-06-30
10:09 | 2022-06-30
09:54 | 2022-06-30
09:48 | 2022-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website