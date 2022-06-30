Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الأوكراني: سنقوم بكل ما يمكن لاستئناف تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود

Lebanon 24
30-06-2022 | 08:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تركيا: نضع آمالا كبيرة على خطة تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود
lebanon 24
30/06/2022 17:36:37 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: زيلينسكي وجونسون يبحثان فرص إنهاء الحصار عن الموانئ الأوكرانية لاستئناف تصدير الحبوب
lebanon 24
30/06/2022 17:36:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ميشال: ندعم الجهود الرامية لفتح الممرات لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية
lebanon 24
30/06/2022 17:36:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: وصول 6 سفن حربية و18 زورقا كمساعدات أميركية لحماية سواحلنا في أوديسا على البحر الأسود
lebanon 24
30/06/2022 17:36:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:32 | 2022-06-30
10:26 | 2022-06-30
10:09 | 2022-06-30
09:54 | 2022-06-30
09:48 | 2022-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website