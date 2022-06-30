Advertisement

أخبار عاجلة

أردوغان: أتحدث مع الرئيسين الروسي والأوكراني بشكل مستمر ونأمل أن نصل لنتائج إيجابية

Lebanon 24
30-06-2022 | 10:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأندونيسي يؤكد دعوة الرئيسين الروسي والأوكراني إلى قمة مجموعة العشرين في تشرين الثاني المقبل
lebanon 24
30/06/2022 20:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة غازبروم الروسية: إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا مستمرة بشكل منتظم (الشرق)
lebanon 24
30/06/2022 20:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: مباحثات إيجابية لمجموعة الـ7 مع الهند والصين لوضع سقف لسعر الغاز الروسي (العربية)
lebanon 24
30/06/2022 20:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب: لمست نيات إيجابية للتعاون بين الرئيسين عون وميقاتي
lebanon 24
30/06/2022 20:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
13:33 | 2022-06-30
13:24 | 2022-06-30
13:20 | 2022-06-30
13:10 | 2022-06-30
12:30 | 2022-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website