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المحكمة العليا الأميركية تقضي بالسماح لبايدن بإنهاء سياسة ترامب تجاه إبقاء المهاجرين في المكسيك (الجزيرة)

Lebanon 24
30-06-2022 | 11:11
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