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سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة: أمامنا صفقة جيدة لإعادة إحياء الاتفاق النووي ونحن قريبون من ذلك (الجزيرة)

Lebanon 24
30-06-2022 | 11:15
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