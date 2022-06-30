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الخارجية الروسية: استدعينا السفير البريطاني وقدمنا احتجاجا على تصريحات قادة بلاده بشأن الرئيس (الجزيرة)

Lebanon 24
30-06-2022 | 12:24
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