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الجيش يعمل على إعادة فتح الطريق على بولفار طرابلس عند نقطة kfc بعد قطعه من قبل عدد من المحتجين بالإطارات المشتعله احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية

Lebanon 24
30-06-2022 | 15:10
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