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فورسينكو: آمل في أن تنتهي المواجهة بين روسيا والغرب بشكل سلمي وبأقل الخسائر

Lebanon 24
30-06-2022 | 15:53
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