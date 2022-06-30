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لبنان

دلالات قوية

Lebanon 24
30-06-2022 | 17:00
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تحمل مشاركة بعض الوزراء العرب دلالات قوية لجهة إمكان استفادة لبنان من فرصة المتغيّرات المقبلة في المنطقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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