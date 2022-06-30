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الخارجية الأميركية: بلينكن يشدد في اتصال مع محمود عباس على التزام واشنطن بتحسين حياة الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
30-06-2022 | 17:56
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