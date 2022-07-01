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أردوغان: التعهدات المذكورة بمذكرة التفاهم مع فنلندا والسويد مهمة لكن الأهم هو تنفيذها ونتعامل بحذر مع الأمر بصفتنا دولة طُعنت من ظهرها أكثر من مرة بمكافحة الإرهاب

Lebanon 24
01-07-2022 | 05:18
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