Advertisement

أخبار عاجلة

أردوغان: نعمل على شن عملية عسكرية ستكون الأكبر في شمال سوريا وسننفذها في الوقت المناسب

Lebanon 24
01-07-2022 | 06:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: نتفهم ضرورة تنفيذ تركيا عملية عسكرية في شمال سوريا
lebanon 24
01/07/2022 17:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: سنبدأ عمليات عسكرية جديدة في شمال سوريا فور اكتمال الاستعدادات (العربية)
lebanon 24
01/07/2022 17:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الروسي إلى سوريا لسبوتنيك: العملية العسكرية التركية المحتملة في شمالي سوريا ستخلق تهديدات أمنية جديدة لتركيا
lebanon 24
01/07/2022 17:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية تعرب عن قلقها العميق من تهديدات تركيا بشن عملية عسكرية في شمال سوريا (سكاي نيو عربية)
lebanon 24
01/07/2022 17:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
09:41 | 2022-07-01
09:34 | 2022-07-01
09:21 | 2022-07-01
08:53 | 2022-07-01
08:50 | 2022-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website