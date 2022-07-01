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وزير خارجية فنلندا: لم نناقش مع تركيا تسليم أي قائمة بأسماء أفراد أو كيانات

Lebanon 24
01-07-2022 | 07:07
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