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المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: ما ورد في بيان مجلس النواب بأن مقر مجلس الشيوخ سيكون في سبها في دورته الأولى غير صحيح والصحيح أنه سيكون في طرابلس

Lebanon 24
01-07-2022 | 10:39
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