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وزراء الرياضة من 35 دولة يوقعون على بيان يدعو لاستبعاد الاتحادات الرياضية الروسية والبيلاروسية من المجتمع الدولي

Lebanon 24
01-07-2022 | 17:23
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