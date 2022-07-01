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مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة بجنوب إيران
Lebanon 24
01-07-2022
|
17:46
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