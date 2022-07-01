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المعهد الأميركي للزلازل: زلزال إيران ضرب منطقة تقع على بعد 100 كلم جنوب غربي بندر عباس

Lebanon 24
01-07-2022 | 23:16
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