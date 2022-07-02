Advertisement

أخبار عاجلة

دمشق تُعلن عن إصابة مدنيين اثنين في القصف الجوي الإسرائيلي على طرطوس

Lebanon 24
02-07-2022 | 01:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة قائد منطقة نابلس العسكرية ومستوطنين اثنين برصاص مسلحين فلسطينيين خلال اشتباك قرب منطقة "قبر يوسف" شرق نابلس
lebanon 24
02/07/2022 13:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 11 عسكريا ومدنيين اثنين وإصابة آخرين في تفجير استهدف حافلة بريف الرقة في سوريا
lebanon 24
02/07/2022 13:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي يبلغ السفير الإسرائيلي لدى موسكو بأن مبررات الغارة الجوية على مطار دمشق غير مقنعة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
02/07/2022 13:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الضربات الجوية الإسرائيلية.. صور أقمار صناعية جديدة لمطار دمشق تظهر أضراراً جسيمة
lebanon 24
02/07/2022 13:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:11 | 2022-07-02
06:00 | 2022-07-02
05:58 | 2022-07-02
05:56 | 2022-07-02
05:56 | 2022-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website