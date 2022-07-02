Advertisement

أخبار عاجلة

إنقلاب "بيك اب" على اوتوستراد الدورة باتجاه الكرنتينا والأضرار مادية وحركة المرور ناشطة في المحلة (التحكم المروري)

Lebanon 24
02-07-2022 | 01:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا عند مفرق الطريق البحرية - الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
02/07/2022 13:19:26 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد نهر الكلب باتجاه جونية وحركة المرور ناشطة في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
02/07/2022 13:19:26 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: احتراق مركبة على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت عند نفق الاوزاعي والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
lebanon 24
02/07/2022 13:19:26 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على اوتوستراد كازينو لبنان باتجاه جونية -الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
lebanon 24
02/07/2022 13:19:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:11 | 2022-07-02
06:00 | 2022-07-02
05:58 | 2022-07-02
05:56 | 2022-07-02
05:56 | 2022-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website