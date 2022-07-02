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بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب ووفد الجامعة العربية مع رئيس الجمهورية ميشال عون

Lebanon 24
02-07-2022 | 02:45
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