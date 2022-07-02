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ميقاتي: وصلتنا معلومات عن موضوع ترسيم الحدود وباعتقادي هي معطيات مُشجعة يمكن تعديلها وانتظر الرد الرسمي على العرض اللبناني

Lebanon 24
02-07-2022 | 05:58
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