وزير الشؤون الخارجية الجزائرية ناقلاً تجديد دعوة الرئيس الجزائري إلى الرئيس عون لزيارة الجزائر: لبنان يستحقّ كل اهتمام وتعاون نظراً لما يمثّله من دور ريادي في الدول العربية والعالم

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