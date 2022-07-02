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أخبار عاجلة
أ ف ب: القوات الانفصالية تعلن محاصرة مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية
Lebanon 24
02-07-2022
|
07:28
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