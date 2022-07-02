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إلغاء مئات الرحلات الجوية في الولايات المتحدة بسبب النقص في طواقم شركات الطيران

Lebanon 24
02-07-2022 | 13:59
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