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روسيا تقول إنها "أجلت أكثر من 2.2 مليون شخص من أوكرانيا عموما ودونباس خصوصا إلى أراضيها" منذ بدء عملياتها

Lebanon 24
02-07-2022 | 16:47
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