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الجيش الإسرائيلي: إن تبين أننا قتلنا شيرين فسنتحمل المسؤولية وسنأسف لذلك

Lebanon 24
03-07-2022 | 02:09
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