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وكالة أنباء فارس: وصول ناقلة نفط إيرانية جديدة إلى ميناء بانياس السوري

Lebanon 24
03-07-2022 | 02:47
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