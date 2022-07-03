Advertisement

أخبار عاجلة

ريا نوفستي عن وزارة الدفاع الروسية: سلطات كييف شنت غارة ليلية متعمدة على مناطق سكنية في بيلغورود وكورسك (الجزيرة)

Lebanon 24
03-07-2022 | 04:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" نقلاً عن تاس: سلطات مقاطعة بيلغورود غربي روسيا تؤكد اندلاع حريق في موقع تابع لوزارة الدفاع الروسية
lebanon 24
03/07/2022 20:17:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أوكرانيا طلبت فتح ممر آمن في سيفيرودونيتسك إلى المناطق التي تخضع لسيطرة كييف
lebanon 24
03/07/2022 20:17:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تدعو سلطات كييف إلى تغليب المنطق وإصدار أوامر مماثلة للمقاتلين في ماريوبول بوقف "مقاومتهم العبثية"
lebanon 24
03/07/2022 20:17:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية: القوات الروسية أتمت انسحابها من مناطق محيط كييف (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
03/07/2022 20:17:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:51 | 2022-07-03
12:02 | 2022-07-03
11:31 | 2022-07-03
11:00 | 2022-07-03
10:50 | 2022-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website